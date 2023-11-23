Выехавшая на «встречку» водитель Lada пострадала в ДТП с минивэном в Удмуртии
В Удмуртии сегодня, 23 ноября, около 9:00 произошла дорожная авария на 42 км дороги «Ижевск — Сарапул». Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Lada Kalina не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в Mercedes-Bens Vito. После этого минивэн перевернулся.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате аварии водитель Lada получила травмы. Ей потребовалась госпитализация в больницу. Пострадал также пассажир Mercedes.
В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится проверка.