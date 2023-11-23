С начала года Центробанк выявил в Татарстане 12 нелегальных кредиторов
Центробанк выявил в Татарстане по итогам девяти месяцев 2023 года 12 компаний с признаками нелегального кредитора. Об этом сообщается на сайте Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего Центробанк с начала года обнаружил в Татарстане 16 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Помимо нелегальных кредиторов также были выявлены один нелегальный субъект на страховом рынке и три финпирамиды.