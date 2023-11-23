Экс-боец UFC Максим Гришин впервые за пять лет выступит на российском турнире в Екатеринбурге

Российский полутяжеловес, бывший боец UFC (Ultimate Fighting Championship — абсолютный чемпионат по боям) Максим Гришин из Тамбова проведет впервые за пять лет бой в России против казахстанца Асылжана Бакытжанулы. Их поединок станет частью турнира RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В активе господина Гришина 32 победы, 10 ничьих и два поражения. Он после выигранной бойцовской лиги «Ахмат» был запримечен PFL (Professional Fighters League — Бойцовская профессиональная лига) уехал в США, где выступал последние пять лет. За PFL он провел шесть поединков.

Позже в статусе непобежденного Максим Гришин подписал контракт с UFC. Там он провел еще пять боев, из которых проиграл три. После последнего проигранного противостояния против Филипе Линса (Бразилия) в июне выпал из ростера лиги.

Асылжан Бакытжанулы имеет 15 побед и четыре поражения за карьеру. Его последние четыре поединка состоялись в рамках лиги RCC против Ивана Штыркова (Уральский Халк), Олега Фомичева (Фомича), Арсения Смирнова и Владимира Селиверстова. Из них в MMA было два боя, один был проигран Уральскому Халку, а втором он одолел господина Селиверстова. В кикбоксинге он проиграл Арсению Смирнову, а в кулачных боях Фомичу. Помимо этого он выступает в рамках ACA (Absolute Championship Akhmat — абсолютный чемпионат Ахмат).

Александр Стародумов

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