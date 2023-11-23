В Пермском крае дети переключились с TikTok на мессенджеры

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф для детей.

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В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году*, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентного пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п. п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчки рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитория активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов («ВкусВилл», «Магнит»). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Самыми популярными приложениями у пермских детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два сервиса за год вырос на 27% и 43%, то активность в TikTok осталась практически на уровне 2022 года. В топ-5 также вошли Telegram и WhatsApp.

Пермский край вошел в топ-30 регионов по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет. На первых позициях – Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным интересом родителей к детскому тарифу оператора, который защищает от нежелательного контента и ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.