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В центре Нижнего Новгорода появилась площадь Народных промыслов

Городская дума Нижнего Новгорода 23 ноября одобрила инициативу о присвоении названия «площадь Народных промыслов» территории перед магазином «Художественные промыслы» на улице Большой Покровской.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

С предложением присвоить площади такое название выступил областной Фонд развития народных художественных промыслов. Ранее идею о присвоении нового названия этому объекту на карте города поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Также на заседании думы принято решение поддержать предложение Общественной палаты Нижнего Новгорода присвоить название «Сквер Николая Добролюбова» безымянной территории рядом с нижегородским театром драмы.

Кроме того, депутаты присвоили имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова скверу, расположенному на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Канавинском районе.

Андрей Репин

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