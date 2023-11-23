В центре Нижнего Новгорода появилась площадь Народных промыслов
Городская дума Нижнего Новгорода 23 ноября одобрила инициативу о присвоении названия «площадь Народных промыслов» территории перед магазином «Художественные промыслы» на улице Большой Покровской.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
С предложением присвоить площади такое название выступил областной Фонд развития народных художественных промыслов. Ранее идею о присвоении нового названия этому объекту на карте города поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Также на заседании думы принято решение поддержать предложение Общественной палаты Нижнего Новгорода присвоить название «Сквер Николая Добролюбова» безымянной территории рядом с нижегородским театром драмы.
Кроме того, депутаты присвоили имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова скверу, расположенному на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Канавинском районе.