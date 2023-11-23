«Россети Тюмень» подготовили к зиме более тысячи единиц спецтехники

«Россети Тюмень» провели техобслуживание и подготовили к эксплуатации при низких температурах 1169 единиц техники в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Машины задействованы в производственной деятельности компании, обеспечивающей электроснабжение свыше 3,8 млн жителей макрорегиона и крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли России.

Для климата северных регионов характерна суровая и продолжительная зима. Температура воздуха здесь может опускаться до минус 60 градусов, а высота сугробов в отдаленных районах составляет более метра, поэтому особое внимание энергетики уделяют вездеходному транспорту. В процессе подготовки спецтехники к холодам работники «Россети Тюмень» провели диагностику ходовой части, систем отопления и подогрева двигателей внутреннего сгорания, а также утеплили салоны и кабины используемых для перевозки оперативных бригад автомобилей.

Еще одним важным транспортным средством для энергетиков зимой являются снегоходы, которые задействуют в многокилометровых обходах-осмотрах линий электропередачи, а также для оперативной доставки персонала и грузов к труднодоступным объектам. Для повышения безопасности дорожного движения водители компании регулярно проходят инструктажи и совершенствуют свое мастерство на специальных курсах. В текущем году обучение зимнему контраварийному вождению прошел 381 человек.

Электросетевой комплекс «Россети Тюмень» расположен на площади свыше 1,4 млн квадратных километров. Своевременно и качественно подготовленный транспорт позволяет энергетикам решать ежедневные производственные задачи по обеспечению надежного электроснабжения трех регионов России, в том числе главных районов добычи нефти и газа в стране.

АО «Россети Тюмень»