В Томске за попытку подорвать местного жителя бомбой задержали двух человек

В Томске задержали злоумышленников, готовивших убийство местного жителя при помощи бомбы, сообщает СКР региона.

По предварительным данным, утром 7 ноября житель Томска обнаружил на днище своего автомобиля самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, максимально наказание до 10 лет лишения свободы). В настоящее время собираются доказательства и проводятся обыски по месту жительства подозреваемых, допрашиваются свидетели.

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Александр Киселев