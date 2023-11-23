На оформление ледовых городков в Уфе потратят до 41,5 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам аукциона заключило контракт на обустройство и художественное оформление ледовых городков с ООО «Мастер парк», следует из сообщения на сайте госзакупок. Компания, будучи единственным участником торгов, предложила выполнить работы по начальной цене — 41,5 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик обязан до 22 декабря оформить новогодние городки на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина.

Перед Конгресс-холлом помимо пиксельной ели необходимо установить фигуры Деда Мороза и Снегурочки, детскую горку, светодиодные гирлянды, ледяные фигуры: карета с лошадьми, олень, снеговик, горящий очаг, кометы.

На площади имени Ленина, кроме горки, фигур Деда Мороза и Снегурочки должны появиться ледяные замки и башни, скульптуры дракона, белки, новогоднего поезда, лабиринт дракона, светящиеся фигуры снеговика, новогодних шаров и гирлянды.

ООО «Мастер парк», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2022 года в Уфе. Компания занимается благоустройством ландшафта. Владельцем является Рамиль Камалов. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. В этом году компания заключила девять контрактов на общую сумму 90,58 млн руб.

Майя Иванова

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