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Для организации спортобъекта на месте кинотеатра «Аврора» в Ижевске ищут инвестора

Власти столицы Удмуртии планируют построить спортивный объект на месте бывшего кинотеатра «Аврора» в Металлурге. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире «Центра управления регионом». В настоящее время ведутся работы по поиску инвестора.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, по словам господина Чистякова, к данному объекту было несколько подходов, в том числе рассматривался вопрос об организации филармонии. Однако ни одна история не завершилась успехом. «Почему так вот с уверенностью об этом рассказываю? Буквально на прошлой неделе там был с потенциальным инвестором»,— рассказал глава города.

По словам Дмитрия Чистякова, территория относится к растущей части города, поэтому там нужен «классный многофункциональный спортивный объект». «И вот сквозь призму этого желания мы и возим туда. У нас есть инвесторы, которые готовы там построить нечто иное, но не хочется просто так вот отдавать это в руки бизнесу. Это место для спорта, для культуры, для досуга»,— заявил мэр.

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