В Челябинске за мошенничество задержали четверых создателей медцентров

Оперативники уголовного розыска в Челябинске задержали четверых создателей частных медицинских центров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, они подозреваются в мошенничестве с использованием служебного положения.

По предварительным данным, преступная схема действовала в течение нескольких лет. Были созданы два медицинских центра, сотрудники которых обзванивали пожилых южноуральцев и приглашали на бесплатное обследование по несуществующей льготной программе.

«После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинской техникой, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить»,— сообщила Ирина Волк.

Часть сотрудников не имела профильного медицинского образования. Они по инструкции оказывали психологическое воздействие на клиентов, уговаривая их на дорогостоящее лечение, в котором они на самом деле не нуждались. Для оплаты многие потерпевшие брали кредиты, поскольку навязанный им курс стоил более 100 тыс. руб.

Полиция и Росгвардия провели обыски в медицинских центрах и местах проживания подозреваемых, изъяли оборудование, компьютеры, документы, деньги и другие предметы, которые могут быть доказательствами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Двоих фигурантов заключили под стражу, остальных поместили под домашний арест. Число эпизодов устанавливается, работа частных клиник приостановлена.

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