Губернатор Дмитрий Махонин и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко проехались в новом электротранспорте

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил работу одного из электробусов, вышедших сегодня на маршрут №81 в Перми. В поездке главу региона сопровождал вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

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«Продолжаем подтверждать статус Перми как города с лучшей транспортной системой. Для маршрута №81 приобрели 16 электробусов: 1 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, еще два — находиться в резерве. Это удобный и экологичный транспорт, почти бесшумный. Уверен, что пассажиры оценят его комфорт»,— сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Маршрут №81 соединил ЖК «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Электробусы следуют по ул. Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина. Перевозчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций. «Пермь — в числе лидеров программы по темпам ее реализации. В город с опережением графика доставлены электробусы и установлены зарядные станции для них. Все эти объекты изготовлены на отечественных предприятиях. Новый подвижной состав уже приступил к работе в тестовом режиме. Мы видим, что регионы активно внедряют электробусы в свою транспортную систему. И многие идут с опережением плана»,— отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Дмитрий Махонин также напомнил, что в Перми модернизируется и трамвайный парк. «Получили семь вагонов, до конца недели придет еще шесть, всего же за этот год общее количество прибывших трамваев составит 30. “Львята” уже начали выходить на линии»,— написал глава региона.