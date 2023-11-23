На Кубани строят и ремонтируют 50 спортивных объектов

В Краснодарском крае в стадии строительства и капитального ремонта находится более 50 спортобъектов. Как сообщает пресс-служба администрации региона, из них ввели в эксплуатацию уже шесть центров единоборств и несколько других объектов.

«До конца года введем еще 18 объектов, в том числе девять центров единоборств, четыре малобюджетных спортивных комплекса и три школьных спортзала, комплекс с плавательным бассейном и для прыжков на батуте. Также капитально ремонтируем 13 муниципальных спортобъектов»,— отметил вице-губернатор Александр Власов.

На совещании власти региона обсудили с главами и заместителями руководителей муниципалитетов деятельность подрядчиков, строящих спортобъекты. Отмечается, что с их возведением есть проблемы в Новокубанском, Апшеронском, Успенском, Туапсинском районах и Горячем Ключе.

Татьяна Ручкина

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