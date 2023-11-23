В Ишимбае устанавливают обстоятельства гибели младенца во время купания

Ишимбайский следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) годовалому ребенку во время купания в ванне, сообщили в пресс-службах СКР Башкирии и республиканкой прокуратуры.

По предварительным данным, 22 ноября ребенок утонул, пока его 24-летняя мать отвлеклась. Попытки оказания первой помощи оказались безуспешными. Прибывший сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Майя Иванова

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