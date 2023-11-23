«Востребованной становится покупка готового интернет-магазина»

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании), за девять месяцев 2023 года объем онлайн-продаж в Краснодарском крае увеличился на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составил 218,5 млрд руб. О новом тренде в бизнесе и его предпосылках «Ъ-Кубань» рассказал руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.

Илья Дудковский

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«Последние несколько лет онлайн-торговля в России находится на подъеме. Наиболее высокие темпы роста объемов продаж приходились на пандемийный период. При этом в 2022 году была зафиксирована вторая волна повышенного интереса потребителей к покупкам в интернете, которая продолжается до сих пор.

Бурное развитие интернет-торговли привело к тому, что все большее количество предпринимателей стремится развивать соответствующий канал продаж и выходить на онлайн-площадки. С точки зрения деловой логики, этот сегмент наиболее простой и удобный: за счет уже развитой инфраструктуры маркетплейсов он позволяет развивать бизнес и получать заказы в масштабах всей страны. Кроме того, он не требует специальных профессиональных знаний и образования.

При этом мы видим и другой тренд, когда вместе с самостоятельным выходом на маркетплейс все более востребованными становятся и готовые решения, а именно: покупка готового интернет-магазина или услуги по его созданию под ключ. Так, например, по данным нашей платформы, за первые десять месяцев 2023 года спрос на приобретение онлайн-магазинов, включая их создание под ключ, увеличился на 126% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а доля этой категории в общей структуре спроса на покупку готового бизнеса — до 9,1% в 2023 году против 4,8% годом ранее. В Краснодаре темпы роста интереса к покупке готовых решений для работы на онлайн-платформах значительно выше общероссийских — он составляет 144%. Доля категории в структуре спроса в регионе по итогам января—сентября 2023 года увеличилась вдвое — с 5 до 10%.

Привлекательность такого решения для предпринимателей вполне объяснима. Как правило, комплексные предложения отличает наличие более широкого спектра дополнительных услуг, которые сопровождают покупку готового интернет-магазина или помощь в его создании. Это может быть и помощь с подбором ассортимента для онлайн-магазина, поиск надежных поставщиков товаров, причем как внутри страны, так и за рубежом, а в последнем случае еще и консультации по решению логистических вопросов. Ключевое преимущество такого комплексного подхода заключается в том, что предприниматель получает возможность оценить маржинальность и сроки выхода на окупаемость инвестиций еще на этапе планирования запуска бизнеса.

По данным отраслевого сообщества MPGO, сегодня порядка 70% продавцов маркетплейсов могут испытывать потребность в помощи в работе с онлайн-площадками. Это касается не только опытных предпринимателей, но и тех, кто все чаще смотрит на онлайн-торговлю как дополнительный источник продаж. А это значит, что востребованность таких услуг будет оставаться актуальной, как минимум в ближайшей перспективе».

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