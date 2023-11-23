Бюджет Белгородской области принят в первом чтении с дефицитом 17,2 млрд рублей

В ходе очередного заседания депутаты белгородской облдумы приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2024 год и плановые периоды 2025-го и 2026 годов. Согласно ему, доходы региональной казны в следующем году составлят 124,5 млрд руб., расходы — 141,7 млрд руб., дефицит — 17,2 млрд руб.

«В основном налоговые и неналоговые доходы будут обеспечены за счет налога на прибыль организаций (53,5 млрд руб.), налога на доходы физических лиц (25,3 млрд руб.), акцизов (10,4 млрд руб.), налога на имущество организаций (8,6 млрд руб.)»,— отметила врио министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Наталья Шаролапова.

По данным госпожи Шаролаповой, объем безвозмездных поступлений на 2024 год составит 10,3 млрд руб. Сумму планируется уточнить ко второму чтению законопроекта.

Расходная часть бюджета сформирована на основе 20 госпрограмм Белгородской области. Традиционно наиболее значительная часть расходов имеет социальную направленность: образование (47 млрд руб.), здравоохранение (23,4 млрд руб.), социальная поддержка граждан (14,3 млрд руб.), транспорт и дороги (12,3 млрд руб).

Мария Старикова