В Красноярском крае объявлены конкурсы на содержание автодорог за 8 млрд рублей

Агентство госзаказа Красноярского края объявило шесть конкурсов по выбору подрядчиков для содержания автомобильных дорог в регионе. Два тендера объявлены с максимальной ценой 1,1 млрд руб. каждый. Победители будут ответственны за автодороги в Ермаковском, Идринском, Краснотуранском, Курагинском, Манском, Минусинском, Шушенском районах, а также в Ачинском, Бирилюсском, Боготольском, Большеулуйском, Емельяновском, Козульском, Назаровском, Пировском, Тюхтетском районах и в поселке Кедровый.

Два тендера по 1,5 млрд руб. предполагают содержание автодорог в Абанском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском районах и в Богучанском, Енисейском, Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Туруханском районах. Еще два тендера по 1,4 млрд руб. объявлены на содержание дорог в Енисейском, Северо-Енисейском районах и в Березовском, Большемуртинском, Емельяновском, Манском, Партизанском, Рыбинском, Сухобузимском, Уярском районах, ЗАТО Железногорск, и в Дивногорске. Подвести итоги по пяти конкурсам планируется 12 декабря, еще по одному – 13 декабря. Контракты планируется заключить до февраля 2026 года.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в крае составляет 14 тыс. км. Ранее власти региона сообщали, что до 2026 года на строительства и реконструкции дорог, метро, мостов и транспорта будет направлено более 165 млрд руб.

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Оксана Павлова