Глава Ижевска: сложности в работе транспорта возникают из-за нехватки кадров

В столице Удмуртии наблюдается улучшение в вопросе с общественным транспортом. В настоящее время на предприятие трудоустроили водителей, чем снизили нехватку кадров, а также вывели на маршруты вышли дополнительные автобусы и сократили интервалы в движении. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире «Центра управления регионом».

«Почему была нехватка? Тому есть объяснение, всему есть объяснение. Это не нежелание людей работать, не протест собственника автобусного парка. Вовсе нет. Это ситуация, с которой столкнулись абсолютно все предприятия Ижевска: муниципалитеты, частный бизнес, какие-то другие структуры. Везде нехватка людей»,— рассказал господин Чистяков.

Так, по словам главы города, часть сотрудников предприятия ушла на СВО, другие предпочли вакансии с более высокими заработками. «Необходимо было время, чтобы это скорректировать. Мы им об это говорили, они это реализовали. Увеличена заработная плата. Порядка 15 человек принято»,— сообщил Дмитрий Чистяков.

Аналогичная ситуация складывается на предприятиях с электротранспортом. «Вижу по ежедневному мониторингу, что ситуация улучшается. Да, бывают задержки длительные, но причина тому не невыезд транспорта на маршрут, а скорее всего где-то случилось ДТП. Работа ведется»,— отметил господин Чистяков.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры по запуску выделенных полос на некоторых улицах город. «В ближайшее время это произойдет, что позволит сократить интервалы и ускорить движение автобусов. Это мы уже с нового года будет запускать»,— отметил глава Ижевска.