Дело Олега Митволя вернули в суд первой инстанции

Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел ходатайство Олега Митволя на восстановление его права на ознакомление с материалами уголовного дела, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Осужденный на четыре года шесть месяцев бывший замглавы регионального Росприроднадзора заявил, что «времени, предоставленного для ознакомления с делом, было недостаточно». В связи с чем судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда приняла решение о возвращении дела в суд первой инстанции. Уголовное дело по существу в апелляционной инстанции рассматривать не начинали.

В конце октября Олег Митволь обратился из СИЗО Красноярска к генпрокурору Игорю Краснову. В своем обращении он просил провести проверку региональной прокуратуры, аргументируя это тем, что ведомство «отступило от принципов равенства» перед судом. Вывод был сделан осужденным после сравнения его дела с делом гендиректора «КрасТИСИЗа» Владимира Жаркова, который получил срок вдвое меньше.

Олег Митволь тогда указывал, что Владимир Жарков почти все время следствия находился под подпиской о невыезде, тогда как он был 13 месяцев под стражей. Кроме того, господин Митволь заявил в письме, что принес следствию куда больше пользы, чем Владимир Жарков.

В июне 2022 года краевое ФСБ выявило хищение почти 1 млрд руб. при строительстве метро в Красноярске. Топ-менеджеров АО «КрасТИСИЗ» Олега Митволя и Владимира Жаркова задержали. При этом Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково незадолго до вылета рейса в Анталью. Руководители треста, которым по предъявленному обвинению в мошенничестве грозило до десяти лет лишения свободы, заключили соглашение о сотрудничестве. В последующем топ-менеджерам компании смягчили меру пресечения. Судили их по отдельности.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в сентябре 2019 года транспортное управление региона заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью около 954 млн руб. Обвиняемые передали заказчику фиктивные данные о результатах выполненных работ, при этом начальник транспортного управления был в курсе всех недостач на объекте. Несмотря на это, он подписал акты выполненных работ в полном объеме, после чего деньги двумя траншами были перечислены компании-подрядчику.

Александр Киселев, Новосибирск