Владимир Путин передал челябинскую типографию правительству Москвы

Акции типографии «Прайм принт» в Челябинске, ранее принадлежавшие норвежскому холдингу Amedia, переданы под временное управление правительства Москвы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 22 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.

Глава государству передал правительству Москвы 6790 акций АО «Прайм принт Челябинск», а также еще четыре типографии покинувшего РФ иностранного холдинга – 3,6 млн обыкновенных акций «Прайм принт Москва», 140 тыс. акций «Прайм принт Екатеринбург», 700 тыс. акций «Прайм принт Новосибирск» и 56% уставного капитала «Прайм принт Воронеж». С сентября типографии находились во временном управлении Росимущества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2022 года норвежский медиахолдинга Amedia объявил об уходе из России. Права на управление типографиями в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге были переданы нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Доли в воронежской и новосибирской типографиях иностранная компания передала миноритариям. 18 сентября президент РФ передал все типографии, принадлежавшие Amedia, под управление Росимущества.

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