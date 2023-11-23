На Ставрополье в 2023 году объем субсидий для производителей шерсти вырос на 3%
В 2023 году власти Ставропольского края увеличили объем субсидий для производителей овечьей шерсти на 3%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Объем выделенных средств в деньгах глава региона не указал, но отметил, что поддержка позволила компенсировать до 40% затрат для предприятий отрасли.
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Владимир Владимиров подчеркнул, что в год предприятия регина производят около 600 т тонкорунной овечьей шерсти. Материал закупают Московская, Нижегородская, Брянская области, Карачаево-Черкесия. Также ставропольская шерсть экспортируется в Китай и Индию.
«Овцеводство — марочная отрасль региона. Она занимает важное место в экономике восточных территорий Ставрополья. Мы продолжим ее поддерживать»,— написал губернатор.