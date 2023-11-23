В Анапе урегулировали судебный спор застройщика и покупателей квартир в трех ЖК

В Анапе девелопер заключит мировое соглашение с гражданами, пострадавшими от переуступки квартир в новостройках, возведенных ООО «ГСК» и ООО «СЗ “Фройда-Н”». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, договоры уступки прав на квартиры в трех жилых комплексах Анапы заявители заключали с физическими лицами, но средства не поступили на счет застройщика. В результате был инициирован судебный процесс. Покупатели квартир, выступающие ответчиками по делу, обратились за помощью к мэру Анапы. Василий Швец взял ситуацию на личный контроль.

«Проблемные вопросы, возникающие при строительстве жилья, находятся на особом контроле губернатора региона, мэрии и прокуратуры. Только за последние 3 года в Анапе восстановлены права 2 тыс. дольщиков. Хоть вы и не являетесь обманутыми дольщиками и дома достроены, ситуацию, в которой вы оказались, мы все равно доведем до справедливого и логического завершения, чтобы все добросовестные покупатели смогли обустроить свое жилье, чувствовать себя комфортно и безопасно», – прокомментировал ситуацию господин Швец в ходе встречи со сторонами конфликта.

По итогу встречи представитель застройщика Артур Саакян ответил на все вопросы и заверил присутствующих, что разбирательство продолжится только в отношении первых собственников. Сегодняшние владельцы с правами собственности на квартиры, пострадавшие от противоправных действий, будут исключены из судебного процесса. По поручению мэра следующая встреча с подведением итогов пройдет в декабре.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram