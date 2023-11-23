В Кузбассе планирует капремонт городской больницы в Юрге за 784 млн рублей

Министерство строительства Кузбасса объявило о проведении 1 декабря электронного аукциона на выполнение проектной документации и капитального ремонта комплекса зданий и территории Юргинской городской больницы.

Как следует из документации торгов на официальном сайте госзакупок, комплекс состоит из главного двух- трехэтажного корпуса площадью 7,63 тыс. кв м 1979 года постройки, одноэтажного здания пищеблока площадью 132 кв м 1995 года постройки и одноэтажного гаража площадью 376 кв м 1972 года постройки.

Стартовая (максимальная) цена торгов — 784,53 млн рублей, срок завершения капитального ремонта — 30 декабря 2024 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово