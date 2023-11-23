Нижний Новгород в 2023 году посетят более 20 тыс. туристов из Беларуси

В течение последних трех лет ежегодно в Нижний Новгород из Беларуси приезжает на 25% больше туристов. Такую статистику привел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после заседания совета делового сотрудничества региона с Республикой Беларусь, который состоялся 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По подсчетам главы региона, в 2023 году Нижний Новгород посетят 20 тыс. туристов из Беларуси. Он полагает, что рост туристического потока связан с тем, что в марте 2023 года между Нижним Новгородом и Минском запустили прямое сообщение. По данным главы региона, загрузка самолетов составляет 70%. За девять месяцев на этом направлении перевезли 11 тыс. пассажиров.

Прямые рейсы выполняет компания Nordwind по средам и субботам. Стоимость билетов составляет 3 тыс. руб. без багажа, с багажом — 5 тыс. руб. Время в пути 2 часа 20 минут.

Региональные власти рассчитывают, что дальнейшему росту турпотока будет способствовать запуск нового поезда Нижний Новгород–Минск. Первый поезд отправится с вокзала Нижний Новгород–Московский 13 декабря в 15:47 и прибудет в Минск 15 декабря в 10:16

Поезд в составе пяти вагонов будет отправляться из Нижнего Новгорода раз в неделю и останавливаться в Саранске, Пензе, Туле, Смоленске. Плацкартные места стоят 6,5 тыс. руб., купе – 9,2, тыс. руб.

Александра Викулова