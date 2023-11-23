На отлов бездомных животных в Уфе направят до 47 млн рублей

Управление капитального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 4 декабря выберет подрядчика для отлова бездомных животных, а также их содержания в приютах и проведения медицинских операций в 2024 — 2025 годах. Начальная цена контракта — 47,72 млн руб., его оплатят из бюджета республики.

Как следует из документов торгов, на одну собаку власти выделяют до 6,17 тыс. руб., а кошку — 4,8 тыс. руб. Так, отлов собаки оценивается в 355 руб., кошки — 268 руб., стерилизация собаки — 1,7 тыс. руб., кошки —1,5 тыс. руб., содержание в приюте в период карантина и послеоперационный период собаки — 1,07 тыс. руб., кошки — 408 руб., содержание в приюте агрессивной собаки в течение одного дня — 55 руб., кошки — 19 руб. На проведение медикаментозной эвтаназии собаки, имеющей признаки тяжелого неизлечимого заболевания, выделяют 658 руб., кошки — 472 руб.

Подрядчику разрешено отлавливать исключительно безнадзорных животных, снимать с привязи временно оставленных животных запрещено. Во время отлова сотрудники подрядчика должны убедиться, что за процессом не наблюдают дети, а также обязаны не применять к животным жестокость.

Аналогичный контракт на отлов и содержание бездомных животных в 2022 — 2023 годах был заключен с индивидуальным предпринимателем Даниилом Михайловым по начальной цене — 23,86 млн руб.

Майя Иванова

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