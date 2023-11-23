Пермская судоверфь разработала проект контейнеровоза «Вишера»
Конструкторский отдел Пермской судоверфи разработал эскизные проекты судов, которые могут быть построены на предприятии. Как рассказали на судоверфи, одним из потенциальных проектов компании может стать контейнеровоз смешанного («река-море») плавания «Вишера» (класс «Волга-Дон Макс»). Разработку на предприятии объяснили растущей долей контейнерных перевозок в общем объеме грузоперевозок России.
Фото: Пермская судоверфь
Длина нового контейнеровоза «Вишера» составит 141 м, ширина — 16,9 м, осадка (река/море) — 3,6/5,2 м. Объем грузовых трюмов «Вишеры» рассчитан на 11,5 тыс. куб. м, максимальный дедвейт (количество груза) — 9 тыс. тонн. Судно может вместить 510 стандартных контейнеров, скорость транспортного средства при осадке 4,5 м может достигать 10,2 узла.
Напомним, недавно Пермская судоверфь показала эскизы разработки плавучего причала «Губерния». Плавучее сооружение используется для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки и высадки пассажиров на прогулочные суда типа «Москва», Ecocruiser и другие.
Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Сейчас возрожденное предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.