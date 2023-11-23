Доброволец Алексей Фертиков из Воткинска погиб в зоне СВО

В Воткинске состоялись похороны добровольцы Алексея Фертикова, погибшего при выполнении боевого долга в зоне спецоперации. О гибели военнослужащего во «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. Награжден медалью За боевые заслуги и Орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Фертиков при выполнении боевого задания. «В ходе одного из боевых заданий Алексей Фертиков услышал звук приближающегося ракетного удара противника, закричал ребятам "прилет, ложись", тем самым спас жизни многим сослуживцам. К сожалению, сам погиб»,— написал глава города.