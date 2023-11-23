В Австралии фермеры начали раздавать овец бесплатно

Австралийские фермеры все чаще вынуждены забивать овец и сдавать мясо по сверхнизким ценам или отдавать овец бесплатно всем желающим, чтобы не тратиться на их содержание. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такая ситуация связана с тем, что из-за чрезмерного роста поголовья овец в стране цены на баранину за последний год обрушились на 75%, местами закупочная цена мяса составляет чуть более $1 за 1 кг. Резко подешевели и сами животные: за одну овцу покупатели дают в среднем $22, но нередки случаи, когда фермер вынужден отдавать овцу за $1 и даже дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Желающих взять овец даже бесплатно тоже мало: в текущем году в Австралии ожидается засуха и проблем с откормом животных прибавится. Охотно берут овец в основном производители кормов для домашних животных.

Австралия является крупнейшим в мире производителем и экспортером баранины. В 2020–2002 годах погодные условия благоприятствовали росту поголовья. По оценкам независимого австралийского регулятора животноводческой индустрии Meat and Livestock Australia (MLA), с 2020 года поголовье овец в стране выросло на 23% и сейчас превышает 78,7 млн. Это самый высокий показатель с 2007 года.

Ситуацию не спасает даже экспорт мяса. В октябре, по данным MLA, объем экспорта превысил 50,8 тыс. тонн, что стало абсолютным рекордом. По оценкам экспертов MLA, ситуация с ценами на мясо может начать изменяться этой зимой, а хорошо заметными эти изменения станут в середине 2024 года.

Алена Миклашевская