Петербурженка отсудила у ветклиники более 200 тыс. рублей за плохую операцию
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Ольги Симоновой к ООО «Сеть Ветеринарных клиник», которое некачественно провело операцию по лечению паховой грыжи домашнему коту, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ
Суд взыскал с компании, владеющей сетью ветеринарных клиник «ВетСеть», почти 263 тыс. руб., из которых 19 143 руб. стоила операция, 123 230 руб. составили убытки (расходы на операцию в другой клинике), 10 тыс. руб. — компенсация морального вреда, штраф — 76 186 руб., 30 тыс. руб. — расходы на адвоката, 4370 руб. — госпошлина. Ответчик против требований истца возражал.
В пресс-службе рассказали, что Ольга Симонова держит дома кота по кличке Томас 2016 года рождения. Ему потребовалось лечение паховой грыжи, и его владелица обратилась в одну из клиник «ВетСети», чтобы провести операцию. Женщина сочла, что операцию провели некачественно — животному потребовалась еще одна операция, уже в другой клинике. За нее в клинике ИП Котова С.А. пришлось заплатить 123 330 руб. Судебная ветеринарная экспертиза подтвердила, что план лечения, который составил ветеринар «ВетСети», не соответствует общепринятым подходам, применяемым при лечении паховых грыж.