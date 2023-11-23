153 школы в Удмуртии закрыли из-за сильных снегопадов

В Удмуртии в 21 муниципальном образовании из-за непогоды закрыли 153 школы, из них шесть — частично. Как рассказал в Telegram заместитель председателя правительства региона Ярослав Семенова, учебный процесс в организациях на это время не прерывается. Дети продолжают получать знания дистанционно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Господин Семенов также выступил с просьбой руководителей предприятий и организаций перевести сотрудников на удаленку. «Это поможет разгрузить дороги, а значит быстрее справиться со снегом»,— подчеркнул Ярослав Семенов.