В Казани в 2023 году нарушители причинили ущерб природе на 1,1 млрд рублей
Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб, который был причинен природе в 2023 году в Казани. Как заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности замглавы ведомства Булат Ахмадиев, сумма составила свыше 1,1 млрд руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Всего специалисты ведомства провели 1,6 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 54 — в северной зоне Казани.
Господин Ахмадиев добавил, что ущерб, который был нанесен природе в северной зоне Казани, превысил 28 млн руб.