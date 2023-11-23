В Казани в 2023 году нарушители причинили ущерб природе на 1,1 млрд рублей

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб, который был причинен природе в 2023 году в Казани. Как заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности замглавы ведомства Булат Ахмадиев, сумма составила свыше 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего специалисты ведомства провели 1,6 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 54 — в северной зоне Казани.

Господин Ахмадиев добавил, что ущерб, который был нанесен природе в северной зоне Казани, превысил 28 млн руб.

"Ъ-Казань"