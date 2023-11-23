В Уфе проводят проверку по факту отравления детей парами хлора в коттедже

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку по факту отравления детей парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 21 ноября трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже комплекса «Светлый» в деревне Князево. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора. В результате осмотра двое детей и 18-летний юноша госпитализированы, остальные после оказания медпомощи отпущены домой.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства в части оказания комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечается в сообщении. Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной следственным органом по данному факту.

Майя Иванова

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