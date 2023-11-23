Главе СКР доложат о нападении на бригаду скорой помощи в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки по факту нападения на медиков скорой помощи. Инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Информация о противоправных действиях в отношении бригады скорой помощи, прибывшей на вызов в одну из квартир регионального центра, появилась в социальных сетях и СМИ. На медиков напали родственники пациента при попытке его госпитализировать.

Региональное управление СК РФ проводит проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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