На Кубань из Турции поставили капусту с калифорнийским цветочным трипсом

В порту Туапсе в партиях цветной капусты и брокколи, прибывших из Турции, выявили западный калифорнийский цветочный трипс. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Общий вес зараженных партий составил 14 тонн. Их вернули в страну отправления.

«Данный энтообъект подтвержден заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Южного филиала ФГБУ “ВНИИКР”»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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