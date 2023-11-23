Оштрафованного судом красноярского депутата лишили полномочий

Законодательное собрание Красноярского края лишило депутатских полномочий бизнесмена Романа Гольдмана. Решение об этом было принято на сессии регионального парламента, состоявшейся 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Гольдман

Фото: sobranie.info Роман Гольдман

Фото: sobranie.info

Основанием для лишения полномочий стал вступивший в силу обвинительный приговор. Как сообщал «Ъ-Сибирь», суд оштрафовал депутата на 90 тыс. руб. за небрежное хранение карабина, из которого летом 2022 года стреляли в человека (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Сам господин Гольдман на сессии не присутствовал.

Роман Гольдман является гендиректором многопрофильного холдинга Goldman Group. Предприниматель неоднократно избирался депутатом заксобрания от «Единой России», входил в ее фракцию, но членом партии не был.

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Валерий Лавский