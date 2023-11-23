Узбекистан просит разрешить компании My Freighter полеты в Казань
Министерство транспорта Узбекистана обратилось к коллегам из России с просьбой разрешить грузовой авиакомпании My Freighter выполнять полеты из Ташкента в Казань. Обращение опубликовано на сайте Росавиации.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Узбекистан назначил данную компанию регулярным перевозчиком пассажиров и грузов в Казань, а министерство транспорта страны просит Росавиацию разрешить авиаперевозчику летать в Татарстан дважды в неделю.
В данный момент между Ташкентом и Казанью летают рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways, а с этого месяца перевозки начала осуществлять российская компания Red Wings.