Узбекистан просит разрешить компании My Freighter полеты в Казань

Министерство транспорта Узбекистана обратилось к коллегам из России с просьбой разрешить грузовой авиакомпании My Freighter выполнять полеты из Ташкента в Казань. Обращение опубликовано на сайте Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Узбекистан назначил данную компанию регулярным перевозчиком пассажиров и грузов в Казань, а министерство транспорта страны просит Росавиацию разрешить авиаперевозчику летать в Татарстан дважды в неделю.

В данный момент между Ташкентом и Казанью летают рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways, а с этого месяца перевозки начала осуществлять российская компания Red Wings.

"Ъ-Казань"