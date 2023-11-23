Шесть цирков и зоопарков Кубани нарушили правила обращения с животными

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили соблюдение правил обращения с животными в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах Краснодарского края. По данным пресс-службы ведомства, в шести организациях выявили нарушения.

Всего в 2023 году Россельхознадзор провел на Кубани 15 проверок по соблюдению требований обращения с животными. По итогам мероприятий были составлены протоколы по ч. 4 ст. 14.1 и по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ. По решению Арбитражного суда Краснодарского края три организации оштрафовали за несоответствие размеров вольеров и невыполнение периодичности исследования воды. Столько же предприятий привлекли к административной ответственности за отсутствие лицензий (по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ).

Процедуру лицензирования должны проходить все юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. С 1 января 2022 года работа в этой сфере без лицензии запрещена.

Татьяна Ручкина

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