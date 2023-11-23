Жителя Ростовской области задержали по подозрению в вандализме

Следственные органы СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского райна по подозрению в повреждении памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

По версии правоохранителей подозреваемый 22 ноября кувалдой разбил мемориальные доски памятника в пос. Веселый. По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято орудие преступления. Назначены специальные экспертизы.

«Подозреваемый задержан, и ближайшее время будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,— сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Анастасия Назарова