Просроченная задолженность нижегородских медучреждений составила 950 млн рублей

Просроченная задолженность медицинских учреждений Нижегородской области на 1 ноября 2023 года составила 950 млн руб., сообщила министр здравоохранения региона Галина Михайлова. На 1 января 2023 года размер задолженности оценивался в 700 млн руб., за десять месяцев показатель увеличился в 1,3 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам 2023 года просроченная задолженность медучреждений останется на прежнем уровне 700 млн руб., рассчитывает министр. «Мы ставим задачу завершить текущий финансовый год без увеличения задолженности. Прежде всего, за счет внутренних ресурсов и дополнительных поступлений из федерального бюджета на увеличение фонда оплаты труда », — подчеркнула Галина Михайлова.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Ермолова добавила, что задолженности фонда ОМС перед медицинскими учреждениями региона нет. Доходы фонда в 2023 году составят 50,7 млрд руб., расходы – 50,9 млрд руб., дефицит – 200 млн руб. В 2024 году фонд планирует направить на финансовое обеспечение системы здравоохранения 56,4 млрд. руб. Это на 12% или 6 млрд. руб. больше по сравнению с текущим годом.

Владимир Зубарев