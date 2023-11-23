Мобилизованный из Уфы получил пять лет колонии за оставление части

Центральный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу уфимца, приговоренного к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за самовольное оставление военной части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат осужденного Роман Петров.

По данным господина Петрова, подсудимый был мобилизован в конце 2022 года, в зоне СВО попал под обстрел и получил ранение, после чего решил вернуться домой. Военно-врачебную комиссию он проходить не стал, и впоследствии был задержан военной полицией.

В августе текущего года Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным. Назначая минимальное возможно наказание, предусмотренное статьей, суд в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание, что отец фигуранта уголовного дела признан инвалидом и нуждается в особом уходе,

Однако при рассмотрении уголовного дела суды не стали учитывать, что брат фигуранта уголовного дела ушел на СВО добровольцем, что, по мнению защитника, дает основания для обжалования приговора в кассационной инстанции.

Наталья Балыкова

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