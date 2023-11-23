Город Балаково получит 100 миллионов рублей на благоустройство набережной

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин (ЕР), недавно посетивший Саратовскую область с рабочим визитом, осмотрел место будущей благоустроенной набережной в Балакове. Подробностями поделились в Telegram-канале «Володин Саратов».

На набережной Судоходного канала возле Моста Победы планируют создать «несколько функциональных зон, амфитеатр, памп-трек (велосипедная трасса с кочками — „Ъ“) и другие объекты». 100 млн руб. на реализацию проекта выделили из федерального бюджета.

На данный момент еще только готовят проект. Господин Володин потребовал от местных властей принять работы до «наступления минусовых температур» после лета 2024 года. Контроль за работами возложили на депутата ГД Николая Панкова (ЕР).

Дарья Васенина

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