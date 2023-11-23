В 2023 году экспорт зерна из Астраханской области вырос в два раза
Порядка 330 тыс. тонн зерновых культур экспортировали из портов Астраханской области в октябре 2023 года, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.
В частности, фуражную кукурузу, ячмень, муку, жмых и солод вывезли в Иран, Туркмению и Казахстан.
В надзорном ведомстве отметили, что продукция проверялась на соблюдение требований законодательства, товар сертифицировали профильные лаборатории.
В течение 2023 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали более 2,3 млн. тонн зерна и выдали более 1,3 тыс. сертификатов.
За 10 месяцев 2023 года из астраханских портов было вывезено в два раза больше зерновых, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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