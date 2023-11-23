Муниципальный автобусный парк в Сочи обновится наполовину

Администрация Сочи в ближайшее время планирует закупить 51 автобус марки Volgabus большой вместимости, автобусы будут ходить между железнодорожным вокзалом Сочи и Олимпийским парком, а также в микрорайоны Мацеста и Бытха, сообщает пресс-служба мэрии. До конца 2024 года обновление муниципального автобусного парка достигнет 53%, будут приобретены 146 автобусов большого и среднего классов, а также 9 электробусов.

Обновление общественного транспорта города-курорта Сочи происходит за счет регионарных и федеральных программ, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделяется экологической составляющей: в настоящее время на маршрутах общественного транспорта работают 125 автобусов на газомоторном топливе, к концу 2024 года количество такого транспорта увеличится до 305 единиц, сообщает пресс-служба администрации города.

Анна Перова, Краснодар