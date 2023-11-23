В Барнауле возбуждено дело после отравления 10 человек в кафе

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Барнауле по факту отравления более 10 человек в одной из кофеен. ч.1 ст. 238 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пострадавшие, по данным СУ СКР по Алтайскому краю, были госпитализированы в медицинское учреждение города. Следователями допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, изымается необходимая документация. Деятельность заведения общественного питания приостановлена.

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Анна Егорова