В Барнауле возбуждено дело после отравления 10 человек в кафе
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Барнауле по факту отравления более 10 человек в одной из кофеен. ч.1 ст. 238 УК РФ.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Пострадавшие, по данным СУ СКР по Алтайскому краю, были госпитализированы в медицинское учреждение города. Следователями допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, изымается необходимая документация. Деятельность заведения общественного питания приостановлена.