Уоррен Баффет сделал пожертвования на $870 млн перед Днем благодарения

Накануне Дня благодарения американский миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал $870 млн в четыре благотворительных фонда. Один из них — The Susan Thompson Buffett Foundation — назван в честь умершей в 2004 году жены господина Баффета, остальными тремя фондами (The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation и The NoVo Foundation) управляют его дети. Пожертвования сделаны в форме акций принадлежащего господину Баффету инвестфонда Berkshire Hathaway. В четыре фонда направлено в общей сложности 2,4 млн акций.

Господин Баффет жертвует в эти фонды ежегодно с 2006 года. В прошлом году перед Днем благодарения он отправил в фонды то же количество акций, которые стоили $750 млн. Господин Баффет — один из миллиардеров, пообещавших раздать большую часть своего состояния на благотворительность. Сейчас его состояние оценивается в $120 млрд, на благотворительные цели он уже пожертвовал более $51 млрд.

Яна Рождественская