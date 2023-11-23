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Дмитрий Богданов переназначен главой минэкономразвития Самарской области

Дмитрий Богданов вступил в должность министра экономического развития и инвестиций Самарской области. На соответствующий пост его назначил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

Министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дмитрий Богданов работает в структуре правительства Самарской области с октября 2018 года. С июля 2017 года он занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.

До работы в соседнем регионе Дмитрий Богданов курировал департамент экономического развития мэрии Тольятти. Этому предшествовало управление по инвестконсультированию Внешэкономбанка и управление по работе с российскими резидентами технопарка высоких технологий «Жигулевская долина».

Георгий Портнов

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