Дмитрий Богданов переназначен главой минэкономразвития Самарской области
Дмитрий Богданов вступил в должность министра экономического развития и инвестиций Самарской области. На соответствующий пост его назначил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.
Министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Дмитрий Богданов работает в структуре правительства Самарской области с октября 2018 года. С июля 2017 года он занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.
До работы в соседнем регионе Дмитрий Богданов курировал департамент экономического развития мэрии Тольятти. Этому предшествовало управление по инвестконсультированию Внешэкономбанка и управление по работе с российскими резидентами технопарка высоких технологий «Жигулевская долина».