Семьи с инвалидами в Казани получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Люди с ограниченными возможностями получат в Казани в рамках Декады инвалидов единовременную выплату в 10 тыс. руб. Постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На такие выплаты могут рассчитывать семьи, где воспитываются два и более детей-инвалидов, а также семьи, где оба родителя являются инвалидами и воспитывают несовершеннолетних, а также одинокие родители-инвалиды, у которых есть дети, в том числе с ограниченными возможностями, и одинокий родитель, который воспитывает одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани. Они будут направлены семьям с инвалидами до 10 декабря.

"Ъ-Казань"