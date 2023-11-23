Белгородские прокуроры поставили детский спектакль по реальному уголовному делу

Прокуратура Белгородской области организовала проведение театрализованной постановки «Хроника одного падения» в государственном академическом драматическом театре имени М.С. Щепкина. Сценарий подготовили на основе материалов реального уголовного дела, фигурантами которого стали несовершеннолетние. Постановку посмотрели более 400 подростков.

«Безрассудные поступки свойственны молодежи, целью просветительско-профилактического проекта было показать, как необдуманные, импульсивные действия могут повлечь трагические последствия для каждой из сторон и повлиять в дальнейшем на судьбы детей»,— объясняют в прокуратуре. Спектакль подготовили к всероссийскому дню правовой помощи детям, в нем приняли участие прокурор области Владимир Торговченков, главный федеральный инспектор по Белгородской области Ольга Кремнева, министры образования и культуры области.

Постановка длилась 45 минут. Ее сценаристом выступила Наталья Почернина, режиссер — Сергей Денисов. В качестве актеров выступили сотрудники прокуратуры. «Мы услышали подлинную историю, в которой злой умысел одного человека привел к трагедии другого. Судья, обвинитель, адвокат, свидетели — все прошли чередой перед зрительскими глазами, раскрыв событие максимально честно»,— рассказывают о постановке в театре.

Сергей Толмачев