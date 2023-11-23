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В Смолино проверят жалобы на двухмесячное отсутствие воды в жилом доме

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил прокуратуре Челябинской области проверить сообщения СМИ, связанные с жалобами жителей поселка Смолино на отсутствие воды в доме. По их словам, водоснабжения нет уже два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Речь идет о многоквартирном доме в переулке Дачный. Жители жалуются на отсутствие водоснабжения и бездействие коммунальщиков. Кроме того, жильцам перестали подвозить воду. Прокуратурой региона проверяется нарушение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Будут проведены опросы и встречи с жителями села.

Ход и результат проверки контролируется управлением Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

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