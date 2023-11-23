Корреспондент «Россия 24» погиб после обстрела в Запорожской области

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался в больнице от ранений, полученных при украинском обстреле в Запорожской области, сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «ВКонтакте» Бориса Максудова Фото: Страница «ВКонтакте» Бориса Максудова

Борис Максудов получила ранение во время съемок репортажа об обстрелах Вооруженных сил Украины. По информации Владимира Соловьева, ВСУ направили беспилотник в группу журналистов из России. Накануне в СКР сообщили, что журналист получил осколочное ранение и был госпитализирован. Господин Соловьев отметил, что Максудов работал в зоне СВО с первых дней спецоперации.

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«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала “Россия 24” Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Борису Максудову было 38 лет. Он родился в Нукусе (Узбекистан). Окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета, специальность — Русская и зарубежная литература. С 2013 по 2018 года возглавлял сочинский корпункт «ТВ Центр», последнее место работы — телеканал «Россия 24». Вел репортажи из зоны спецоперации с февраля 2022 года.

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