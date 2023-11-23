Замгенпрокурора заинтересовался нарушением прав школьников в Челябинской области

Заместитель Генпрокурора России в Уральском федеральном округе Сергей Зайцев поручил прокуратуре Челябинской области проверить информацию о переводе школьников нескольких сел на дистанционное обучения из-за плохих дорого. Результаты проверки контролирует управление Генпрокуратуры по УрФО, сообщает пресс-служба ведомства.

В Красноармейском районе школьников деревень Печенкино, Камшынинка, поселка Песчаное перевели на дистант из-за несоответствия нормативным требованиям дорог, ведущих из населенных пунктов в поселок Луговой, где расположена основная общеобразовательная школа. Водителя школьного автобуса уволили.

«В связи с данными сигналами сотрудникам аппарата прокуратуры региона дано поручение незамедлительно организовать комплекс проверочных мероприятий для оперативного восстановления нарушенных прав граждан»,– говорится в сообщении.

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